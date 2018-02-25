В Латвии рассказали, что стало бы большим ударом по национальной экономике

РИГА, 25 фев – РИА Новости. Ликвидация банка ABLV станет большим ударом по банковской системе и экономике Латвии, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom председатель парламентской фракции партии "Согласие" Янис Урбанович.
Европейский центральный банк ранее заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.
В сообщении сказано, что ЕЦБ в пятницу констатировали, что ABLV Bank и его дочернее предприятие в Люксембурге ABLV Bank Luxembourg будет ликвидировано в соответствии с европейской регулой надзорного механизма Европейского банковского союза.
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в субботу с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства.