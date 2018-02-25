В Латвии рассказали, что стало бы большим ударом по национальной экономике

РИГА, 25 фев – РИА Новости. Ликвидация банка ABLV станет большим ударом по банковской системе и экономике Латвии, заявил в интервью латвийской радиостанции Baltkom председатель парламентской фракции партии "Согласие" Янис Урбанович.

"Думаю, что сейчас нужно выбрать — или тихо ликвидировать акционеров, или судиться. Любой глобальный банк можно уничтожить, посеяв подозрения в головах клиентуры о ненадежности учреждения. Римшевич долго осуждал Norvik Banka и ABLV, говорил, что там проводятся грязные операции. Это большой удар по банковской системе. Это удар по экономике, деньги уйдут из страны и мы вернемся к трехлитровым банкам", — сказал Урбанович.

Европейский центральный банк ранее заявил, что ABLV Bank будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, так как спасение банка — не в интересах общества.

В сообщении сказано, что ЕЦБ в пятницу констатировали, что ABLV Bank и его дочернее предприятие в Люксембурге ABLV Bank Luxembourg будет ликвидировано в соответствии с европейской регулой надзорного механизма Европейского банковского союза.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, ранее в феврале предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в субботу с учетом того, что ЕЦБ не распорядился об отмене установленных для банка ограничений на платежи, принял решение о недоступности вкладов, чтобы обеспечить выплату гарантированных возмещений клиентам банка. Недоступность вкладов наступает, когда КРФК констатирует, что банк не в состоянии выплатить своим клиентам имеющиеся на их счетах средства.