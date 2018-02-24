МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал повышение суверенного рейтинга России международным агентством Standard & Poor's до инвестиционного уровня запоздалой реакцией на успехи экономической политики.

"Повышение суверенного рейтинга до инвестиционного уровня — запоздалая реакция на успехи российской экономической политики", — считает министр.

По его словам, решение агентства обусловлено в первую очередь проведением ответственной макроэкономической политики.

"Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, новая конструкция бюджетного правила способствовали значительному снижению зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяных цен. Рынок более высоко, чем рейтинговые агентства, оценивал кредитное качество российских финансовых активов уже в прошлом году", — сказал Орешкин.

Глава Минэкономразвития также отметил, что повышение агентством S&P рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала, что открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и долгового финансирования инфраструктуры.

"Повышение рейтинга России до инвестиционного будет способствовать притоку капитала и устойчивому нахождению уровня доходностей на рынке ОФЗ ниже 7% по долгосрочным бумагам. Это открывает дорогу росту инвестиционного кредитования и расширяет возможности долгового финансирования инфраструктуры", — считает Орешкин.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Таким образом, российский рейтинг вышел из "мусорной" категории — так финансисты называют уровни ниже инвестиционного.

Международное рейтинговое агентство Fitch, в свою очередь, сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Таким образом, рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории.

"Логичное и ожидаемое решение"

Присвоение России инвестиционного рейтинга является давно ожидаемым решением, оно повысит интерес инвесторов к стране, считает глава Минфина Антон Силуанов.

"Это вполне логичное и ожидаемое решение. Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста", — сказал министр.

Ситуация с ключевым макроэкономическими показателями сегодня достаточно оптимистичная — рекордно низкая в истории России инфляция, стабильный курс рубля в условиях изменения цен на нефть, устойчивое исполнение бюджета, его минимальная зависимость от внешних заимствований и снижение дефицита, рассуждает Силуанов.

"Присвоение инвестиционного рейтинга безусловно повысит интерес инвесторов к нашей стране, и не только к вложениям в государственные активы, но и в частный бизнес. Потому что пересмотр суверенного рейтинга позитивно скажется и на аналогичном повышении рейтингов корпоративных участников рынка и банков и, как следствие, снижении стоимости их заимствований", — продолжает министр финансов.

"Это также позволит расширить участие на российском долговом рынке таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании, которые ориентируются именно на показатели рейтинга", — заключил Силуанов.

"Позитивный взгляд инвесторов на российский рынок"

Повышение рейтинга России от S&P отражает позитивный взгляд инвесторов на рынок России и позволит запустить десятки инвестпроектов, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Данная оценка (S&P — ред.) отражает позитивный взгляд инвесторов на российский рынок. К сильным фундаментальным показателям российской экономики, такие как рост ВВП, минимальная инфляция, снижение ставок, стабильный валютный курс, добавляются возможности по конкретным секторам и проектам, где компании демонстрируют двузначные темпы роста", — заявил Дмитриев.

По его словам, пересмотр рейтинга позволит запустить десятки инвестиционных проектов, иностранные инвесторы получают дополнительное подтверждение привлекательности российского рынка, а российские компании вслед за улучшением корпоративных рейтингов смогут привлекать капитал на более выгодных условиях.

"Мы считаем, что данное решение в перспективе нескольких месяцев способно добавить 0,2-0,3% к экономическому росту в РФ", — заявил глава фонда.

Информация о кредитных рейтингах

Кредитные рейтинги — это один из инструментов, который инвесторы могут использовать в процессе покупки облигаций или осуществления других инвестиций с фиксированным доходом.

Рейтинги S&P Global Ratings выражают мнение агентства относительно способности и готовности эмитента — например, корпорации или регионального (местного) органа власти — своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства.

Кроме того, кредитные рейтинги могут отражать кредитное качество того или иного долгового обязательства — например, корпоративных или муниципальных облигаций, а также относительную вероятность дефолта по таким обязательствам.

Для большинства инвесторов, и в первую очередь институциональных, вложения в бумаги невозможны, когда два или три из трех агентств — S&P, Moody's и Fitch — оценивают долг эмитента как неинвестиционный. В случае с Россией это произошло в 2014 году после системной дестабилизации финансовой системы из-за снижения нефтяных цен и рецессии — лишь Fitch до последнего времени сохранял для России инвестрейтинг.