Американские индексы выросли на 1,4-1,8% после отчета ФРС

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Основные американские фондовые индексы в пятницу выросли на 1,4-1,8% после публикации отчета Федеральной резервной системы (ФРС) США о развитии американской экономики, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,39% — до 25309,99 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,6%, до 2747,30 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 1,77%, до 7337,39 пункта.

ФРС заявила, что наблюдает рост экономики США, указав на скачок инфляции в конце прошлого года, но не сообщила о необходимости более жесткого регулирования рынка на этом фоне. Регулятор в очередной раз спрогнозировал уровень инфляции в 2018 году чуть ниже или близко к 2%.

Кроме того, участники рынка ждут выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла на следующей неделе. Президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании неоднократно критиковал регулятор и лично бывшую главу регулятора Джанет Йеллен за политику низкой базовой ставки, предполагая, в частности, что Йеллен поддалась на политическое давление предыдущей администрации Барака Обамы.

IT-компания Hewlett Packard Enterprise сообщила о росте квартальной прибыли в 5,4 раза, до 1,436 миллиарда долларов. Выручка составила 7,674 миллиарда долларов, увеличившись на 11%. Компания также объявила о планах возврата средств ее акционерам в размере 7 миллиардов долларов до конца 2018–2019 фингода.