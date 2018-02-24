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Экономика

S&P повысило кредитный рейтинг РФ до инвестиционного уровня

00:1824.02.2018
(обновлено: 01:15 24.02.2018)
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© Flickr / EflonКомпания Standard & Poor’s. Архивное фотоКомпания Standard & Poor’s. Архивное фото
© Flickr / Eflon

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's повысило рейтинг России до инвестиционного уровня "BBB-" со спекулятивного "BB+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Логотип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В свою очередь, международное рейтинговое агентство Fitch сохранило рейтинг России на уровне "BBB-" с позитивным прогнозом. Таким образом, рейтинг остался на низшей ступени инвестиционной категории.

Fitch отметило сильный баланс, здоровые внешние финансы и улучшение экономической политики — и в то же время структурные слабости (зависимость от отдельных товаров и управленческие риски) и геополитическую напряженность.

Позитивный прогноз отражает укрепление экономической политики за счет применения более гибкого обменного курса, приверженности инфляционному таргетированию и разумной налоговой стратегии.

"Запоздалая реакция на успехи"

Денежные купюры. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал решение S&P запоздалой реакцией на успехи экономической политики. По его словам, решение агентства обусловлено в первую очередь проведением ответственной макроэкономической политики.

"Плавающий валютный курс, инфляционное таргетирование, новая конструкция бюджетного правила способствовали значительному снижению зависимости российской экономики от конъюнктуры нефтяных цен. Рынок более высоко, чем рейтинговые агентства, оценивал кредитное качество российских финансовых активов уже в прошлом году", — сказал Орешкин, добавив, что повышение рейтинга будет способствовать притоку капитала.

Присвоение России инвестиционного рейтинга является давно ожидаемым решением, оно повысит интерес инвесторов к стране, заявил, в свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов.

Рейтинговое агентство Moody's
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
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"Наша экономика очень быстро адаптировалась к новым условиям, показывает положительные темпы роста", — сказал министр. "С учетом прогнозов социально-экономического развития, бюджетных проектировок, взвешенной фискальной политики Россия уже давно заслуживала инвестиционного рейтинга. Рыночные инвесторы и ранее объективно оценили наблюдаемое восстановление экономики, и долговые обязательства России уже давно котируются на инвестиционном уровне. Неслучайно доля иностранных инвесторов на рынке ценных бумаг России в последние годы только увеличивалась — сегодня иностранцы составляют около трети всех вложений в российские бумаги", — добавил Силуанов, выразив уверенность, что присвоение инвестиционного рейтинга повысит интерес инвесторов к России и позволит расширить участие на российском долговом рынке "таких консервативных институциональных инвесторов, как иностранные пенсионные фонды и страховые компании".

Позитивный взгляд инвесторов

Повышение рейтинга России от S&P отражает позитивный взгляд инвесторов на рынок России и позволит запустить десятки инвестпроектов, выразил мнение глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "К сильным фундаментальным показателям российской экономики, такие как рост ВВП, минимальная инфляция, снижение ставок, стабильный валютный курс, добавляются возможности по конкретным секторам и проектам, где компании демонстрируют двузначные темпы роста", — заявил он.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на заседании Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов. 27 декабря 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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По его словам, пересмотр рейтинга позволит запустить десятки инвестиционных проектов, иностранные инвесторы получают дополнительное подтверждение привлекательности российского рынка, а российские компании вслед за улучшением корпоративных рейтингов смогут привлекать капитал на более выгодных условиях.

"Мы считаем, что данное решение в перспективе нескольких месяцев способно добавить 0,2-0,3% к экономическому росту в РФ", — заключил глава фонда.

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Экономика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Oleg Камо
Гнать их поганой метлой, всех инвесторов, а покупать только технологии, и ни чего больше. Паразиты.
00:58
24.02.2018
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