Путину презентовали будущий инновационный технополис в Анапе

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин познакомился с возможностями будущего инновационного технополиса "Эра", который возводят в Анапе.

Презентация была развернута в Андреевском зале Кремля. Глава государства осмотрел большой макет технополиса.

Как рассказало президенту руководство учреждения, в настоящее время формируется перечень инновационных высокотехнологичных проектов, согласованный с научно-технической повесткой Минобороны России; в 2018 году планируется создать инфраструктуру и организовать работу научно-исследовательского кластера Минобороны России.

"Главной целью научных исследований и разработок, планируемых в технополисе, должно стать создание систем искусственного интеллекта военного назначения и обеспечивающих технологий", — рассказал начальник военного инновационного технополиса "Эра" Федор Дедус.

Планируется размещение государственными корпорациями на территории технополиса своих представительств, малых инновационных предприятий, а также курирование представителями указанных организаций научной работы научных рот в предметных областях.

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал Путину, что также в технополисе смогут работать молодые ученые и выпускники технических вузов, для которых построят жилой комплекс на тысячу квартир. "Мы надеемся, что уже первая смена или первая группа в этом году, осенью, приступит к работе и к службе", — сказал Шойгу.

Здесь же, в Андреевском зале, Путину показали макет Храмового комплекса во славу Русского оружия, который будет располагаться в поселке Кубинка Московской области в парке "Патриот". По словам Шойгу, при возведении храма будут применяться уникальные технологи, в особенности храм будет частично построен из стекла, а видно его будет со всех сторон. "Здесь мы сможем реализовать самые-самые архитектурные мечты, а потом все творчество наших художников", — рассказал министр.

"С патриархом только (согласуйте)", — обратился в свою очередь Путин.