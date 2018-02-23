Дерипаска намерен возглавить "Норникель", сообщили источники

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Олег Дерипаска намерен стать президентом ГМК "Норильский никель", сообщил РИА Новости источник, знакомый с планами бизнесмена.

По его словам, именно с планами в отношении "Норникеля" связаны кадровые перестановки в "Русале" и En+ и уход Дерипаски с постов президента обеих компаний.

"Опыт взаимодействия с Владимиром Потаниным показал, что только изменения в расстановке сил обеспечат максимальный рост стоимости инвестиции. Одним из шагов может стать смена менеджмента "Норникеля". Итоговая цель Олега Дерипаска – стать президентом Норильского никеля, объединив в команду 20 лучших управленцев из отрасли", — рассказал собеседник РИА Новости, отметив, что такие перемены необходимы, чтобы сделать ГМК "самой эффективной в мировой отрасли".

Информацию о соответствующих планах Дерипаски подтвердил и источник, близкий к акционерам "Русала". В алюминиевой компании от комментариев отказались.

В пятницу сообщалось, что генеральный директор "Русала" Владислав Соловьев назначен гендиректором En+, а также сменит Дерипаску на посту президента "Русала". При этом пост президента En+ вместо Дерипаски займет гендиректор группы Максим Соков.

В конце прошлой недели возобновился конфликт между основными акционерами "Норникеля". Структура Владимира Потанина, в настоящее время также являющегося президентом "Норникеля" (владеет 30% ГМК), предложила компании Crispian Investments, аффилированной с Романом Абрамовичем и его партнерами, выкупить ее часть в ГМК (около 4%). Оферта распространяется на 6,314 миллиона обыкновенных акций "Норникеля", цена — 234 доллара за каждую ценную бумагу и 23,4 доллара за ADR (плюс процент).

В свою очередь, Crispian пригласила другого мажоритарного акционера ГМК — ОК "Русал" Дерипаски (владеет 27,8%) поучаствовать в сделке на аналогичных условиях или отказаться от покупки. Алюминиевая компания предложение приняла, но посчитала, что оно не соответствует соглашению акционеров "Норникеля". Ее структура обратилась в Высокий суд Лондона с целью запретить сделку по продаже акций ГМК.