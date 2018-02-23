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Экономика

Давление газа. Почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"

08:0023.02.2018
(обновлено: 08:01 23.02.2018)
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© AFP 2018 / John MacDougallСовместная пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель. 16 февраля 2018Совместная пресс-конференция премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и канцлера Германии Ангелы Меркель. 16 февраля 2018
© AFP 2018 / John MacDougall

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. Германия последовательно отстаивает "Северный поток — 2". Берлин исходит из того, что этот проект не противоречит поправкам к Газовой директиве (Третий энергопакет ЕС), предложенным в ноябре 2017 года. Свою правоту немецкие партнеры готовы отстаивать в суде.

Морской бой

Глава директората по внутренним энергетическим рынкам Еврокомиссии Клаус Дитер Борхардт на слушаниях в комитете Европарламента заявил, что поправки Еврокомиссии к Газовой директиве не запрещают строительство "каких-либо газопроводов, в том числе "Северного потока — 2".

Рабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток к погрузке на судно доставки
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Этот проект предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год из России через Балтийское море в Германию. Строительство начнется летом и завершится в 2019 году. Новый маршрут транзита голубого топлива пройдет параллельно действующему трубопроводу "Северный поток".

Проекту оказывают мощное противодействие США. В марте 2016 года Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия, Чехия, Эстония и Литва солидарно выступили против нового газопровода. С их подачи появились поправки к Газовой директиве, которыми недоволен Берлин.

Позиция, с которой выступил Борхардт на слушаниях в Европарламенте, основана на выводах немецких юристов, давших оценку скандальному документу. Они назвали поправки к Газовой директиве "неприменимыми ни с точки зрения европейского, ни с точки зрения международного права".

Предлагаемые изменения создают предпосылки для получения Брюсселем эксклюзивных полномочий регулировать внутренний рынок топлива. Прежде область межправительственных соглашений находилась в компетенции отдельных стран ЕС, указано в заключении.

Но главное — эксперты пришли к выводу, что поправки не могут распространяться на "Северный поток — 2", так как инвестиционное решение по проекту принималось значительно раньше и финансирование уже началось. Закон же, как известно, обратной силы не имеет.

© Фото : Nord Stream 2Ежедневная доставка труб из Мюльхайма в Мукран для газопровода "Северный поток &mdash; 2"
© Фото : Nord Stream 2
Ежедневная доставка труб из Мюльхайма в Мукран для газопровода "Северный поток — 2"

Задним числом

Впрочем, европейцы порой меняют правила по ходу игры, чтобы получить желаемый результат. В конце ноября прошлого года парламент Дании принял закон, позволяющий правительству разрешать или запрещать строительство трубопроводов, проходящих через территориальные воды, без каких-либо объяснений, руководствуясь интересами национальной безопасности и внешней политики.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов напоминает, что Дания изменила национальное законодательство уже после того, как получила заявку на одобрение прокладки труб "Северного потока — 2" вблизи острова Борнхольм.

Очевидно, что  датчане сделали это только для того, чтобы получить некие правовые основания запретить проект "Газпрома". До этого у Копенгагена был лишь один формальный повод возражать против газопровода — якобы он может угрожать экологической безопасности региона.

Еврокомиссия тоже пытается протолкнуть поправки в Газовую директиву задним числом, говорит сотрудник юридической фирмы "Хренов и партнеры" Александр Костин. Этот документ увязывает строительство "Северного потока — 2" с выполнением "Газпромом" ряда условий. Среди основных требований — недискриминационное установление тарифов на прокачку топлива, доступ в "трубу" третьих сторон, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа.

"Подобные обременения снижают экономическую целесообразность проекта. Это может послужить основанием для обращения с иском в государственные суды, а также в международный коммерческий арбитраж", — считает Костин.

Одним из вариантов отстаивания интересов со стороны европейских компаний, участвующих в проекте, может стать обращение в Суд ЕС. В Договоре о функционировании Европейского союза определено, что правом подать иск обладают физические или юридические лица, права и законные интересы которых нарушены Еврокомиссией.

Исполнительный директор Nord Stream 2 Маттиас Варниг на днях подтвердил готовность обратиться  в суд. По его словам, инвестиции в проект уже составили около пяти миллиардов евро. Финансирование проводилось в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. "Если ЕС изменит правила в ущерб компании, то мы поставим вопрос о компенсации", — предупредил Варниг.

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтИсследование морского дна рядом с немецким Любмином
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Исследование морского дна рядом с немецким Любмином

Немецкий союзник

В борьбе за "Северный поток — 2" Берлин — главный союзник Москвы. Поддержка обеспечена на высшем уровне. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, принимая на прошлой неделе польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, вновь выступила с заявлением о том, что для Германии это исключительно экономический проект, который не представляет опасности для диверсификации поставок энергоресурсов в Европу.

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Моравецкий высказал прямо противоположную точку зрения, что вполне объяснимо. Польша планирует к 2022 году построить собственный газопровод Baltic Pipe ("Балтийский трубопровод"). Проблема в том, что зарубежным инвесторам польский проект неинтересен. Еврокомиссия, ранее обещавшая 300 миллионов евро, не так давно сократила финансирование более чем в десять раз.

На поддержку Берлина Варшава едва ли может рассчитывать. Дело в том, что у немцев большие виды на "Северный поток — 2". После ввода в эксплуатацию газопровода Германия сможет напрямую получать из России в общей сложности до 110 миллиардов кубометров голубого топлива в год.

При этом значительные объемы газа будут поставляться в соседние страны. В результате Германия через год-полтора превратится в крупнейший газовый хаб ЕС. Единственное препятствие — Третий энергопакет ЕС, над устранением которого Берлин сегодня активно работает.

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