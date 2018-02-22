В Крыму назвали абсурдными попытки Киева устроить "газовую блокаду"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости, Виктор Лященко. Попытки киевских властей устроить "газовую блокаду" крымского полуострова абсурдны, заявил РИА Новости зампредседателя комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Ранее сообщалось, что Киев подготовил иск в международный арбитраж о защите морских прав в связи с добычей газа на Одесском газовом месторождении на шельфе Крыма. При этом в украинском "Черноморнефтегазе", созданном после национализации в Крыму одноименной компании, заявили, что РФ незаконно добыла на полуострове 7,2 миллиарда кубометров газа.

"Крым находится в составе большой и сильной Российской Федерации с сильным президентом, поэтому пытаться устроить нам что-то наподобие газовой блокады или еще какой-то – это просто бред. Все эти заявления украинских чиновников по отношению к Крыму настолько абсурдны, что складывается впечатление, что на свои должности пришли некомпетентные и неподготовленные люди", — сказал РИА Новости Гемпель.

По его мнению, киевские власти сознательно нагнетают ситуацию вокруг Крыма, чтобы отвлечь внимание своих граждан от накопленных внутренних экономических и социальных проблем, решение которых возможно только путем налаживания добрососедских отношений с Россией.

До вхождения Крыма в состав России "Нафтогазу Украины" принадлежал "Черноморнефтегаз", снабжающий газом жителей полуострова. Однако после референдума о присоединении Крыма к РФ расположенное на полуострове имущество "Черноморнефтегаза" и "Укртрансгаза" (владело газотранспортной сетью) по решению местного парламента было национализировано и внесено в уставный капитал новой компании — Крымского республиканского предприятия "Черноморнефтегаз". В настоящее время "Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова.

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