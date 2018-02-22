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Экономика

Власти и эксперты ждут хороших новостей от S&P и Fitch по рейтингу России

18:4422.02.2018
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛоготип агентства Fitch Ratings. Архивное фотоЛоготип агентства Fitch Ratings. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Международные рейтинговые агентства S&P и Fitch в пятницу примут решения о пересмотре суверенного рейтинга России, чиновники и эксперты надеются, что улучшение ситуации в экономике и рост привлекательности российского долга позволят стране получить второй инвестиционный рейтинг "большой тройки".

Президент, председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Костин о прогнозе Moody's по рейтингу России: это только начало
В настоящее время из агентств тройки только по шкале Fitch Россия имеет рейтинг инвестиционного уровня. S&P и Moody's снизили рейтинг РФ до "мусорного" в 2014 году. Рейтинг от Fitch в иностранной валюте находится на уровне "ВВВ-", от S&P — "ВВ+", по версии Moody's – "Ва1". Прогноз по рейтингу у всех позитивный.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассчитывает, что агентства S&P и Fitch при принятии решения по рейтингу России 23 февраля объективно оценят экономическую ситуацию в стране. Если второе агентство "большой тройки" повысит рейтинг РФ до инвестиционного уровня, доходность российских бумаг снизится, а их надежность вырастет, говорил Силуанов журналистам.

Помешают ли санкции? 

Министр финансов также отмечал, что когда агентства делали свои предыдущие заключения, они учитывали неопределенность с санкциями. Сейчас неопределенность тоже существует, но уже меньше, чем была, например, месяц назад. По его словам, Россия преодолела сложные для нее времена; государство проводит очень понятную, жесткую политику, эффективную денежно-кредитную политику; возобновился рост экономики.

Рейтинговое агентство Moody's
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Аналитик о прогнозе Moody's: РФ стойко перенесла период низких цен на нефть
Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак также считает, что Россия более чем достойна инвестиционного рейтинга, но на решения агентств S&P и Fitch будут "давить" санкции и зависимость бюджета страны от цен на нефть, при этом причин для снижения рейтинга нет.

В то же время глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин говорил РИА Новости, что угроза новых санкций США не отразится на решениях S&P и Fitch по рейтингу.

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в январе в интервью "России 24" заявлял, что по истечении 2018 года Россия будет обладать рейтингами инвестиционного уровня всех трех главных международных агентств. По мнению министра, рейтинговые агентства ранее "перестарались" в момент снижения рейтинга РФ, и сейчас стараются максимально отсрочить момент его повышения, чтобы минимально признавать свои прежние ошибки.

По словам Орешкина, улучшению рейтингов страны способствуют улучшения экономических показателей в России, такие как низкая инфляция и возможный выход бюджета в зону профицита, позволяющий начать накопление денег в суверенных фондах.

Мнение рынка

Аналитики "Уралсиба" считают шансы на возвращение России второго инвестрейтинга в иностранной валюте довольно высокими. "На наш взгляд, велика вероятность, что в этот раз рейтинг РФ будет повышен, особенно это касается агентства S&P. Таким образом, Россия может вновь получить два рейтинга инвестиционной категории в иностранной валюте", — предполагают эксперты.

Нефтекачалки ОАО ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь в городе Когалым
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Нефть. Опек+. Гадание на нефтяной гуще
"Повышение рейтинга от S&P может оказать большее влияние на рынок, чем аналогичное решение Fitch, так как будет означать, что у России снова два рейтинга инвестиционного уровня в иностранной валюте. Возвращение второго такого рейтинга позволит включить российские бумаги в ведущие облигационные индексы и повлечет за собой приток капитала в российские евробонды", — считают они.

По оценке экспертов ВТБ Капитала, если Россия вернется в список стран с рейтингом инвестиционного уровня, Barclays может включить ее бумаги в состав своих индексов, которые популярны среди инвесторов (объем вложений в соответствии с этими индексами оценивается примерно в 2 триллиона долларов).

"При текущих оценках российские суверенные бумаги выглядят довольно привлекательно в сравнении с суверенным долгом стран с рейтингом "BBB", и технический приток средств вполне может способствовать их переоценке", — полагают они.

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