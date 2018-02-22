МИНСК, 22 фев — РИА Новости. Белоруссия удивлена решением Россельхознадзора запретить с 26 февраля ввоз в РФ молока и отдельных видов молочной продукции из республики, пытается выяснить причины, заявил РИА Новости в четверг первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич.

"Только что прочитали (о решении Россельхознадзора – ред.)… Сейчас выясняем, что побудило (российскую сторону – ред.) к такому решению", — сказал Маринич.

Он выразил непонимание, что под запрет попали даже предприятия, к которым не возникало претензий с российской стороны. "Причины закрытия (возможности экспорта в РФ – ред.) неизвестны. Не понимаем, что произошло. Как можно ввести запрет на всю страну, ведь есть (определенные – ред.) международные процедуры", — добавил собеседник агентства.

В свою очередь в департаменте ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода Белоруссии РИА Новости сообщили, что только что получили официальное сообщение Россельхознадзора о планируемых ограничениях и намерены связаться с представителями российского ведомства для пояснений. "Сейчас мы разбираемся", — сказал собеседник агентства.

Россельхознадзор ранее в четверг сообщил, что с 26 февраля запрещает поставки в РФ молока и отдельных видов молочной продукции из Белоруссии. Под ограничения, помимо молока, попали: пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, сухие, консервированные и сгущенные сливки; молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки; концентрат сывороточного и молочного белка.