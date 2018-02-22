Россельхознадзор запретил ввоз молока из Белоруссии

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россельхознадзор с 26 февраля запрещает поставки в Россию молока и молочной продукции из Белоруссии.

Под ограничения, помимо молока, попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные, консервированные и сгущенные сливки, молочные наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного белка.

Ведомство отмечает, что вынуждено принять меры, потому что из Белоруссии продолжает поступать небезопасная молочная продукция. Ограничения касаются продуктов, в которых выявили больше всего нарушений.

Два дня назад Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля за продукцией семи белорусских предприятий, поводом стали нарушения стандартов. Сегодня к ним прибавилось еще шесть, у которых отмечены ветеринарно-санитарные нарушения.

Ведомство неоднократно вводило и снимало ограничения на поставки продукции с различных белорусских предприятий, а также устанавливало режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских компаний.