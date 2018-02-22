Орешкин рассказал, чего ждет от послания Путина Федеральному Собранию

ТОКИО, 22 фев — РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин ожидает, что президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию озвучит инициативы по ускорению дальнейшего роста экономики.

"18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации, а 1 марта будет оглашено послание Федеральному Собранию, в рамках которого будут озвучены ключевые инициативы, которые будут способствовать ускорению темпов роста экономики и темпов роста внутреннего спроса", — сказал министр на встрече с деловыми кругами Японии.

Поэтому власти РФ продолжат реформы, которые создадут условия для ускорения темпов развития экономики, большое значение также будет уделяться здравоохранению и повышению продолжительности жизни, уверен министр.

"С этой точки зрения можно быть уверенным, что работа на российском рынке будет устойчивой, не будет носить волатильного характера, и рынок будет растущим", — пообещал Орешкин японским предпринимателям.

Глава государства раз в год обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу.

Послание включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента.