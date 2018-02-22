Япония рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией

ТОКИО, 22 фев — РИА Новости, Ксения Нака. Япония рассчитывает на развитие отношений и экономическое сотрудничество с Россией в широком спектре областей, заявил на открытии второго заседания российско-японской рабочей группы высокого уровня министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко.

С российской стороны группу возглавляет министр экономического развития Максим Орешкин. В кабмине Японии Сэко также отвечает за вопросы экономического сотрудничества с Россией.

"Я хотел бы как следует обсудить с министром Орешкиным все вопросы и добиться еще большего развития в виду встречи на высшем уровне в мае. В мае исполнится два года с того момента, как премьер-министр Синдзо Абэ предложил президенту Путину план сотрудничества из 8 пунктов. Этот план стал краеугольным камнем японо-российских отношений. Многие проекты из бумажных превратились в контракты. Я бы хотел, чтоб теперь российский народ ощутил на себе результаты этого сотрудничества. В мае Япония примет участие в Петербургском экономическом форуме как гость (мероприятия – ред.). Мы откроем перекрестный Год Японии в России и России в Японии. И если позволят обстоятельства, то премьер-министр Синдзо Абэ тоже будет присутствовать. Состоится чемпионат мира по футболу. Мы надеемся на расширение сотрудничества в широком спектре областей", — сказал Сэко.