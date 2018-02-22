Минпромторг рассказал о спросе на российскую одежду для спорта за рубежом

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Одежда для спорта и активного отдыха с маркировкой Made in Russia находит все больше потребителей за рубежом, также спросом пользуется одежда для сверхнизких температур российского производства, заявил РИА Новости замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, согласно таможенной статистике в 2017 году экспорт товаров легкой промышленности из РФ составил 1,4 миллиарда долларов. Российские товары поставляются в Европу, США, Индию и страны СНГ. Основными предметами экспорта являются обувь, предметы одежды, кожа и ткани.

"Одежда для спорта, активного отдыха, работы в экстремальных условиях с маркировкой "Сделано в России" вызывает всё больший интерес у зарубежных потребителей", — сказал Евтухов.

"Уже сейчас по применяемым технологиям и качеству производства российские компании конкурируют с ведущим мировыми аналогами. А в сегменте товаров для использования при низких и сверхнизких температурах мы уверенно выходим в мировые лидеры", — добавил замминистра.

Чтобы повысить узнаваемость отечественных брендов и продукции за границей, Минпромторг и Российский экспортный центр с 2017 года реализуют проект "Сделано в России".

"Отбор качественных российских товаров позволит постепенно формировать репутацию российских товаров. Популяризация бренда Made in Russia позволит ему получить статус своеобразного "знака качества" для иностранной аудитории", — полагает Евтухов.