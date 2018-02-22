Глава Amazon разбогател на миллиард долларов после удорожания акций

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Основатель и глава онлайн-ритейлера Amazon миллиардер Джефф Безос (Jeff Bezos) стал богаче на 1,15 миллиарда долларов за один день после того, как стоимость акций ритейлера впервые превысила 1,5 тысячи долларов, следует из данных торгов и индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Акции Amazon по итогам торгов среды подорожали на 1%, до 1482,92 доллара, при этом в ходе торгов достигая 1503,49 доллара, впервые преодолев отметку в 1,5 тысячи долларов. С начала года акции Amazon подорожали на 26,5%.
В феврале Amazon впервые в истории обогнал IT-гиганта Microsoft по рыночной стоимости, заняв третью строчку по данному показателю среди мировых компаний после Apple и Alphabet (холдинговая компания Google).
Amazon является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.