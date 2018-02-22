Мадуро объявил о выпуске новой криптовалюты, поддержанной золотом

МЕХИКО, 22 фев – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о скором выпуске в оборот еще одной криптовалюты — золотого "петро".

По словам Мадуро, это произойдет на следующей неделе.

"Я не хочу торопить события, но у нас есть сюрприз относительного золотого "петро", который будет иметь такие же параметры, как и нефтяной "петро". Это тема следующей недели", — приводит канал Globovision заявление Мадуро.

Реализация "петро", поддержанного нефтью, началась в Венесуэле 20 февраля. Президент Мадуро уже заявил, что объем предварительных продаж "петро" достиг 735 миллионов долларов. Таким образом, Венесуэла стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти, золота и бриллиантов.