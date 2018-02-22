АКРА: совокупный долг российских регионов снизился впервые с 2010 года

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Совокупный долг регионов России снизился в 2017 году впервые с 2010 года, говорится в исследовании АКРА об исполнении региональных бюджетов, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Рост доходов регионов привел к росту количества профицитных бюджетов: 45 регионов закончили 2017 год с профицитом. Совокупный дефицит бюджетов составил всего лишь 15,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда годом ранее. Эксперты напоминают, что 2015 год регионы закончили с дефицитом 108,2 миллиарда рублей.

Совокупные доходы регионов возросли по итогам 2017 года на 9% или 775 миллиардов рублей. Треть этого прироста обеспечили увеличившиеся на 248 миллиарда рублей (на 11%) поступления по налогу на прибыль. Поступления по НДФЛ выросли на 8%, обеспечив четверть роста доходов, а 12% роста налогов на имущество сформировали 15% прироста доходов, отмечают авторы исследования Елена Анисимова и Наталья Порохова.

"В результате роста налоговых поступлений доля профицитных регионов превысила половину (по итогам 2016 года – треть, по итогам 2015 года – 16%). В результате роста профицитов по итогам 2017 года долг на конец 2017 года снизился на 2% (на 37,8 миллиарда рублей) по сравнению с объемом долга годом ранее. Это первое снижение долга с 2010 года", — пишут эксперты.

Долг в облигациях

Эксперты называют снижение долга успехом для региональных властей, поскольку лейтмотивом политики Минфина, проводимой в регионах, является снижение долга в увязке с собственными доходами регионов.

Снижение долга, отмечают в АКРА, произошло за счет банковских кредитов, которые уменьшились на 141,6 миллиарда рублей, или на 18% на фоне роста размещений облигаций на 91 миллиард рублей, или на 20% и небольшого прироста объема бюджетных кредитов.

В то же время в 2017 году объем задолженности регионов по облигациям стал рекордным с 2010 года и составил 547 миллиардов рублей. "Объем размещений в 2017 году составил 199,3 миллиарда рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Рост объема размещений облигаций обусловлен снижением ставок на рынке и желанием зафиксировать дешевый долг на длинный период", — говорится в исследовании.