Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России, заявил Вучич

БЕЛГРАД, 21 фев – РИА Новости. Власти Сербии не присоединятся к санкциям Запада в отношении России, заявил президент страны Александр Вучич в ходе визита в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Вечером в среду министра иностранных дел России в белградском аэропорту встретил первый вице-премьер Сербии и глава МИД Ивица Дачич. Затем Лавров провел встречу с Вучичем в правительственной вилле "Мир", после чего они сделали заявления для прессы.

"Сербия не поменяет свою политику по отношению к Российской Федерации… Раньше я уже говорил и в Вашингтоне, и в Москве, и в Брюсселе, что Сербия не будет вводить санкции РФ и никогда не делала ничего во вред России, а Россия ничего не делала во вред Сербии", — заявил президент.

Двухдневный визит Лаврова приурочен к 180-летию установления дипломатических отношений между Россией и Сербией: 23 февраля 1838 года сербский князь Милош Обренович принял в своей резиденции в Крагуеваце первого российского консула Герасима Васильевича Ващенко.

В программе пребывания главы российского внешнеполитического ведомства в Сербии рабочие встречи с представителями руководства республики, презентация выполненного на российские средства мозаичного украшения в куполе столичного храма Святого Саввы, выступление в Белградском университете и возложение венков освободителям Белграда.