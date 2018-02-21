Минфин готов работать над идеей страхования пассажиров такси

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Минфин РФ готов работать над идеей страхования пассажиров такси наравне с пассажирами других перевозчиков, но пока не знает, как её реализовать, следует из слов замминистра финансов Алексея Моисеева.

Осенью в Госдуму был внесен законопроект об обязательном страховании пассажиров перевозчиками такси. В записке к проекту поясняется, что такси сейчас остается единственным видом транспорта, на который не распространяется действие закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). При этом, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), таксисты попадают в аварию в три раза чаще, чем обычные автомобилисты.

"В принципе, проблема существует. … Такси — это такой же вид транспорта, как маршрутка или автобус. И, с учетом широкого распространения агрегаторов, это стало особенно актуально. … Потребность общественная в том, чтобы были застрахованы эти услуги, она есть. … Непонятно, как это сделать. … Надо работать в этом направлении, надо решать. Мы готовы", — заявил Моисеев журналистам после заседания комитета ГД по финрынку.

Вместе с тем, по словам Моисеева, в министерстве не хотели бы накладывать "дополнительное бремя" на легальные такси. "Я считаю, что это и так большое общественное благо, что появились легальные такси. И вот это благо пытаться вытеснить из конкурентной зоны тем, что они ещё должны будут, в том числе, и страховку покупать? … По факту и контролировать сможем только тех, кто работает через агрегаторов, то есть, по сути, "белые" такси, которые и так страдают от недобросовестной конкуренции со стороны "серых", "чёрных" и прочих таксистов", — пояснил Моисеев.

Согласно закону об ОСГОП (67-ФЗ), который действует с 2013 года, перевозчики, которые осуществляют пассажирские перевозки, обязаны страховать свою ответственность перед пассажирами. Лимит выплаты по этому страхованию — до 2 миллионов рублей. Тарифы по ОСГОП устанавливает ЦБ. В настоящее время гражданская ответственность владельцев такси подлежит страхованию лишь в рамках ОСАГО. По закону об ОСАГО, максимальные выплаты за вред жизни и здоровью составляют 500 тысяч рублей.