Отечественную металлургию загрузят крупными проектами, пообещал Путин

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. РФ в ближайшие годы загрузит российскую металлургию крупными инфраструктурными проектами, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с основным акционером и председателем совета директоров "Северстали" Алексеем Мордашовым.

В частности, он отметил колоссальные объемы потребления труб при строительстве и капремонте нефтепроводов и газопроводов в России, а также выразил мнение, что "Газпром" и "Транснефть" будут реализовывать и другие крупные проекты, включая "Северный поток–2".

"Кроме всего прочего, мы планируем реализовывать ряд крупных проектов, касающихся развития инфраструктуры – это мостовые переходы, другие объекты подобного рода. Мы постараемся надежно загрузить нашу металлургическую промышленность на ближайшие годы", — сказал президент РФ.

"Для нас это очень важно, мы очень рассчитываем на все эти проекты и, со своей стороны, готовы заверить, что не подведём наших потребителей, готовы поставлять ту продукцию, которая им нужна", — ответил Мордашов.