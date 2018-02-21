Путин считает, что проект газопровода "Северный поток-2" будет реализован

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Проект строительства газопровода "Северный поток-2" будет реализован, ожидает президент РФ Владимир Путин.

"Северный поток-2", думаю, будет реализован", — сказал глава государства на встрече с председателем совета директоров и основным владельцем "Северстали" Алексеем Мордашовым, перечисляя планы по крупным проектам, для которых понадобится продукция металлургов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, которые дают ей возможность начать строительство участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. "Газпром" рассчитывает получить оставшиеся разрешения (от Финляндии, Швеции, России и Дании) в первом полугодии.

Однако ЕК при поддержке ряда стран, в том числе Польши, пытается внести поправки в газовую директиву ЕС, распространив действие так называемого третьего энергопакета на все газопроводы на территории Евросоюза, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, доступ третьих сторон к прокачке газа, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. В РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг проекта "Северный поток-2" нелепо — Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.