Россельхознадзор усилил контроль за продукцией белорусских производителей

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россельхознадзор с 20 февраля ввел режим усиленного контроля за продукцией семи белорусских предприятий из-за случаев нарушения стандартов, сообщает ведомство.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с нарушением требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции, вырабатываемой следующими белорусскими предприятиями", — следует из материалов Россельхознадзора.

В частности, контроль устанавливается в отношении продукции ОАО "Белрыба", УПП "Глубокский мясокомбинат", ОАО "Молоко", УПП "Полоцкий молочный комбинат", ПУП "Калинковичский молочный комбинат", ООО Лунинецкое РАЙПО Филиал "Заготовительно-производственный комбинат "Полесье" и ООО "Прайммилк".

Россельхознадзор ранее неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Ограничения затронули более 50 белорусских предприятий.