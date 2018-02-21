В Кремле ответили на заявление Госдепа о потерях российской оборонки

БМП-3М (Россия), стоящая на вооружении армии Кувейта, на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте

БМП-3М (Россия), стоящая на вооружении армии Кувейта, на международной выставке вооружения и военной техники Gulf Defence & Aerospace-2017 в Эль-Кувейте

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия пытается хеджировать риски на рынке военно-технического сотрудничества, возникающие из-за нечестной конкуренции со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он заверил, что Москва будет и дальше бороться с этими действиями Вашингтона.

Так Песков прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Хизер Науэрт. По ее словам, ограничения в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) стоили российской оборонке трех миллиардов долларов.

"Это чувствительная область — военно-техническое сотрудничество, и это не та область, которая подлежит повышенной транспарентности, по известным причинам. Поэтому здесь вряд ли стоит вдаваться в детали", — добавил пресс-секретарь.

Антироссийский закон

В августе прошлого года Дональд Трамп подписал закон CAATSA, направленный против России, Ирана и КНДР. Осенью Белый дом представил перечень лиц и организаций в российском оборонном и разведывательном секторе, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции.

В Госдепе заявили, что документ станет сдерживающим фактором для желающих заключить сделки с российскими компаниями и уже привел к "миллиардным потерям для российской оборонки".

При этом российские эксперты усомнились в корректности цифр, приведенных Науэрт, назвав их "взятыми с потолка". Так, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко напомнил, что контракты готовятся на протяжении длительного времени, поэтому говорить о том, что кто-то отказался от их заключения, можно только в теории.