В Кремле ответили на заявление Госдепа о потерях российской оборонки

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Россия пытается хеджировать риски на рынке военно-технического сотрудничества, возникающие из-за нечестной конкуренции со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так Песков прокомментировал заявление представителя Госдепартамента Хизер Науэрт. По ее словам, ограничения в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) стоили российской оборонке трех миллиардов долларов.
"Это чувствительная область — военно-техническое сотрудничество, и это не та область, которая подлежит повышенной транспарентности, по известным причинам. Поэтому здесь вряд ли стоит вдаваться в детали", — добавил пресс-секретарь.
Антироссийский закон
В Госдепе заявили, что документ станет сдерживающим фактором для желающих заключить сделки с российскими компаниями и уже привел к "миллиардным потерям для российской оборонки".
При этом российские эксперты усомнились в корректности цифр, приведенных Науэрт, назвав их "взятыми с потолка". Так, директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко напомнил, что контракты готовятся на протяжении длительного времени, поэтому говорить о том, что кто-то отказался от их заключения, можно только в теории.