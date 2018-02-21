Арбитраж Москвы признал банкротом зерновую компанию "Настюша"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы признал банкротом крупную российскую зерновую компанию "Настюша" и открыл в ней конкурсное производство сроком на полгода, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Временный управляющий Антон Никеев сообщил в суде, что восстановление платежеспособности должника невозможно, первое собрание кредиторов большинством голосов высказалось за открытие конкурсного производства. Суд утвердил Никеева конкурсным управляющим. Его отчет о ходе банкротства назначен на 3 сентября.