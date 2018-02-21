МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Министр экономики и финансов Венесуэлы Симон Серпа проводит в Москве консультации по национальной криптовалюте "петро" (El Petro), сообщили РИА Новости в посольстве Венесуэлы в Москве.

"Министр финансов Симон Серпа находится с визитом в Москве, запланированы консультации в министерстве финансов России. Тема обсуждения – запуск криптовалюты "петро", — сообщили в посольстве.

Венесуэла начала продажу "петро" 20 февраля, став таким образом первой страной с национальной криптовалютой. Стоимость одного "петро" приравнена властями к стоимости барреля венесуэльской нефти.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в "петро", а также одобрил сделанное венесуэльской ассоциацией авиалиний предложение закупать топливо для самолетов за эту криптовалюту. В будущем, по его словам, "петро" также надо использовать при оплате туристических услуг.