Прокуроров будут персонально наказывать за недостаточную защиту бизнесменов

ТУЛА, 21 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил установить персональную ответственность прокуроров за просчеты в защите предпринимателей от административного давления.
По его словам, в этих округах только за прошлый год за незаконные проверки бизнесменов были наказаны в административном и дисциплинарном порядке около 9 тысяч чиновников, но зачастую прокуроры все равно работают недостаточно эффективно.
Не всегда предприниматели получают в срок свои деньги по государственным и муниципальным контрактам. По словам Чайки, за прошлый же год прокуроры добились погашения долга перед бизнесменами на сумму свыше 52 миллиардов рублей в этой сфере.