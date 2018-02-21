Прокуроров будут персонально наказывать за недостаточную защиту бизнесменов

ТУЛА, 21 фев — РИА Новости. Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил установить персональную ответственность прокуроров за просчеты в защите предпринимателей от административного давления.

"Мы намерены установить персональную ответственность прокуроров за просчеты в организации контрольной деятельности бизнеса", — сказал он в среду на совещании по защите прав инвесторов в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.

По его словам, в этих округах только за прошлый год за незаконные проверки бизнесменов были наказаны в административном и дисциплинарном порядке около 9 тысяч чиновников, но зачастую прокуроры все равно работают недостаточно эффективно.

Не всегда предприниматели получают в срок свои деньги по государственным и муниципальным контрактам. По словам Чайки, за прошлый же год прокуроры добились погашения долга перед бизнесменами на сумму свыше 52 миллиардов рублей в этой сфере.