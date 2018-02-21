Чукотка будет отстаивать сохранение квоты на добычу китов аборигенами

ВЛАДИВОСТОК, 21 фев – РИА Новости. Делегация от Чукотки намерена на заседании Международной китобойной комиссии отстаивать сохранение квоты на добычу китов в регионе, сообщает правительство АО.

На сегодняшний день в России добыча китов ведётся только в Чукотском автономном округе. В апреле на Аляске пройдет встреча в рамках деятельности рабочей группы по аборигенному китобойному традиционному промыслу. Там китобои Чукотки и Аляски выработают консолидированную позицию морских охотников по квоте на промысел.

В Словении на заседании научного комитета Международной китобойной комиссии (МКК) китобоям предстоит отстоять позиции по определению квоты на следующий шестилетний период.

"На сегодняшний день Чукотка завершает формирование предложений по сохранению квоты. Они основаны на исключении из учёта для промысла китов, имеющих йодистый запах (больные киты), и упущенных (недогарпуненных) китов, без увеличения количества добытых исполинов. Квота в отношении РФ давно не менялась, а за это время число коренных жителей Чукотки, которые имеют право на добычу кита, увеличилось, как и их потребность в вылове", — говорится в сообщении.

Отчет о добыче серых и гренландских китов за 2017 год, подготовленный Ассоциацией коренных малочисленных народов Чукотки, уже передали в Минприроды РФ. Этот документ является основой для доклада комиссионера РФ в МКК на заседании научного комитета в Словении.

В соответствии с решением ежегодной сессии МКК для России и США были установлены совместные блок-квоты на 2013-2018 годы в размере 744 серых и 336 гренландских китов. Российская часть квоты составляет не более 135 серых и 5 гренландских китов в год. Всего в 2017 году на Чукотке добыто 119 серых китов и 1 гренландский кит.