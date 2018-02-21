Коррупционный скандал в ЦБ: что станет с финансовой репутацией Латвии

РИГА, 21 фев – РИА Новости. Президент Банка Латвии (Центробанк) Илмар Римшевич был задержан Бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Полиция отстранила его от управления банком, а латвийские депутаты предложили ограничить пребывание на должности президента Центробанка максимум двумя сроками.

Обыск и допрос

Западные партнеры пока предпочитают не вмешиваться в ситуацию, однако финансовая репутация Латвии на международной арене уже пошатнулась, особенно с учетом разразившегося на прошлой неделе скандала с АBLV Bank, который США обвинили в отмывании денег и взяточничестве. Связаны ли дела Римшевича и АBLV Bank, пока неясно.

В пятницу, 16 февраля, сотрудники KNAB провели обыски в рабочем кабинете и дома у Римшевича. Сам Римшевич в этот момент находился в Испании и на допрос в бюро явился только на следующий день, приехав туда из аэропорта.

После восьмичасового допроса Римшевича задержали на 48 часов. Он был помещен в изолятор временного содержания Госполиции, хотя и заявлял через адвоката, что считает задержание незаконным.

Официальных заявлений правоохранители не делали, но СМИ писали, что следователи подозревают существование в Латвии организованной преступной группы, члены которой, используя служебное положение и политическое влияние, вымогали взятки, в том числе и у кредитных учреждений. Появились сообщения, что KNAB ведет проверку информации о вымогательстве денег у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Также ведомство проверяет информацию в заявлении Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, входит в Минфин США) о незаконных сделках латвийского банка ABLV.

Дело Гусельникова

В итоге 19 февраля KNAB присвоило Римшевичу статус подозреваемого в получении взятки в крупном размере. По данным правоохранителей, в деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевича выпустили под залог в 100 тысяч евро.

Полиция Латвии официально подтвердила, что начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о вымогательстве взятки у Гусельникова.

Гусельников подал иск в международный третейский суд по делу, связанному с бизнесом ветряного парка Winergy. Он утверждал, что экс-администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и некое высокопоставленное лицо в финансовом секторе Латвии вымогали у него взятки за то, чтобы Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) не оказывала давление на банк. Гусельников утверждает, что не давал взятки, поэтому КРФК ужесточила требования к Norvik banka.

Сам банкир отреагировал на объявление об уголовном процессе с энтузиазмом.

"Мы искренне надеемся, что подробному расследованию будут подвергнуты действия и связи не только одного (пусть и самого высокого) должностного лица, но и всех тех, кого он за эти 25 лет опекал, продвигал на руководящие должности и поддерживал. Именно действия и бездействия этих людей нанесли очевидный уже всем огромный финансовый и репутационный урон банковской системе страны, экономике и всему населению Латвии", — написал он на своей странице в Facebook.

Законодательные поправки

Спикер Сейма Инара Мурниеце, министр финансов Латвии Дана Рейзниеце-Озола и даже президент Латвии Раймонд Вейонис после задержания Римшевича высказались за то, чтобы он ушел в отставку с поста главы Центробанка.

Сам топ-менеджер этому сопротивлялся.

"Я принял решение продолжить выполнять свои обязанности на посту главы Банка Латвии", — сказал он на пресс-конференции, выразив уверенность, что стал "для кого-то неудобен в Латвии". Он также заявлял, что ему угрожали убийством.

Согласно законодательству, Сейм может освободить президента Банка Латвии от должности только в том случае, если получено его личное заявление. Также президент Банка Латвии может быть уволен, если он совершил нарушения, которые считаются серьезными по уставу Европейского центрального банка, но только после того, как вступит в силу обвинительный приговор.

Тем не менее в KNAB пришли к выводу, что подозреваемому действительно не стоит сейчас работать.

"(Римшевичу — ред.) запрещено выезжать из страны и выполнять функции принятия решений, контроля и надзора в банке Латвии. К нему применены в качестве мер пресечения также залог и запрет приближаться к определенным лицам", — сообщила журналистам представитель KNAB.

На фоне этого скандала партии правящей коалиции республики решили, что нужно разработать поправки к закону, предусматривающие возможность отозвать главу центрального банка с должности и ограничить пребывание на этом посту максимум двумя сроками. Сейчас в законе о банке Латвии не установлены такие ограничения. Президент банка Латвии может избираться на должность неограниченное число раз.

Разработать поправки предложила партия "Единство". Она предлагает установить максимально два срока также для других должностных лиц, для которых ограничения сейчас не установлены, например, председателей комиссии рынка финансов и капитала, центральной избирательной комиссии.

Теперь Минфину нужно обсудить это предложение с Европейским центробанком. Если оно будет одобрено, коалиция сможет внести поправки на рассмотрение Сейма Латвии.

Что думают в ЕС

Западные партнеры пока не стремятся вмешиваться в происходящее в балтийской республике. И в Еврокомиссии, и в Еврогруппе назвали этот скандал внутренним делом государства.

"Еврогруппу проинформировали (о ситуации), а также о том, что работа Центробанка Латвии не затронута. Я хочу подчеркнуть, что на данном этапе это внутренний вопрос для страны", — заявил руководитель Еврогруппы Марио Сентено.

"Мы внимательно следим за ситуацией. Мы наблюдаем урон для репутации, в первую очередь для Латвии. Мы надеемся, что правоохранительные органы страны быстро разрешат ситуацию", — прокомментировал вице-президент Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

При чем тут ABLV BANK

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN 13 февраля решила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам. Банк назвал эти утверждения неприемлемыми и заявил, что обратился с просьбой об их проверке в правоохранительные органы Латвии. У него есть 60 дней, чтобы опротестовать решение американской стороны.

Позднее Комиссия рынка финансов и капитала Латвии, выполняя инструкцию Европейского центробанка, временно наложила запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

Связано ли это дело с делом Римшевича, пока неясно. Однако у Латвии уже возникли проблемы с репутацией на международном финансовом рынке. Об этом сообщила министр финансов Рейзниеце-Озола.

"Хочу подчеркнуть, что со стороны Латвии и правительства не будет никакой терпимости к использованию финансового сектора для отмывания денег… Ситуация с ABLV — сигнал и для других банков", — сказала министр.

Эксперты подтверждают, что ситуация плохо сказывается на международной репутации республики, но при этом отмечают, что она не повлияет существенно на латвийский финансовый сектор.

"Сейчас ситуация лучше, чем в 2008 году, когда был кризис Parex bank. Это был системный банк с сильным влиянием на экономику Латвии. ABLV — большой, существенный банк, но их бизнес связан с иностранными клиентами. Здесь риск состоит в репутации страны. Если мы имеем репутацию государства, где банки открыто занимаются отмыванием денег, это влияет на восприятие остальных банков", — заявил председатель Совета по фискальной дисциплине Латвии Янис Платайс.