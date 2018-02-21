Предварительные продажи криптовалюты "петро" достигли $735 миллионов

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Объем предварительных продаж венесуэльской криптовалюты "петро" уже достиг 735 миллионов долларов, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
С 20 февраля Венесуэла начала реализацию "петро". Таким образом она стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и других полезных ископаемых.
"Мы уже достигли намерений купить "петро" на 4,77 миллиарда юаней, что означает 596 миллионов евро, а в долларах это 735 миллионов", — заявил Мадуро в ходе специального мероприятия, посвященного выпуску валюты, которое транслировалось в прямом эфире в социальных сетях.