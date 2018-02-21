Предварительные продажи криптовалюты "петро" достигли $735 миллионов

Министр науки, технологий и университетского образования Венесуэлы Угбель Роа держит в руках документ о создании криптовалюты «Петро», подписанный президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Архивное фото

Министр науки, технологий и университетского образования Венесуэлы Угбель Роа держит в руках документ о создании криптовалюты «Петро», подписанный президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Архивное фото

МЕХИКО, 21 фев – РИА Новости. Объем предварительных продаж венесуэльской криптовалюты "петро" уже достиг 735 миллионов долларов, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

С 20 февраля Венесуэла начала реализацию "петро". Таким образом она стала первой страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти и других полезных ископаемых.

"Мы уже достигли намерений купить "петро" на 4,77 миллиарда юаней, что означает 596 миллионов евро, а в долларах это 735 миллионов", — заявил Мадуро в ходе специального мероприятия, посвященного выпуску валюты, которое транслировалось в прямом эфире в социальных сетях.