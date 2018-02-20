Крым наладит торговые морские связи с Ираном и Сирией

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев — РИА Новости. Крым намерен наладить морские торговые связи с портами Сирии и Ирана, сообщил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

Крымские морские порты попали под санкции после воссоединения полуострова с Россией.

"Мы можем говорить о недостатках, связанных с малой загруженностью наших портов. Поэтому отрабатываем сирийское и иранское направление, чтобы из наших портов в эти страны, которые не чинят никаких препятствий, могли уходить корабли, возить грузы многочисленные и так далее. То есть ищем пути, которые ведут к улучшению экономического положения нашей республики", — сказал Мурадов журналистам.

Ранее в министерстве экономического развития Крыма заявляли, что с запуском моста через Керченский пролив откроются новые перспективы для развития крымских портов, в том числе, как логистических центров, особенно для Керчи. Другие крымские порты с течением времени будут адаптированы под пассажирские перевозки вдоль побережья и развития яхтенных марин.

Государственное унитарное предприятие "Крымские морские порты" создано постановлением госсовета республики Крым 26 апреля 2014 года. В состав предприятия входят пять морских портов: Керченский, Феодосийский, Евпаторийский, Ялтинский торговые порты и Керченский рыбный порт. Состояние гидротехнических сооружений, имеющаяся инфраструктура и производственные мощности портов позволяют принимать суда и обрабатывать суда длиной 220 метров и осадкой более 8 метров и переваливать грузы широкой номенклатуры. Основной вид деятельности — прием и обслуживание судов, перевалка и переработка грузов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>