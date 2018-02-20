Тиньков назвал Россию мегапродвинутой в технологиях страной

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Россия, вопреки расхожему мнению, является мегапродвинутой страной в технологиях, и особенно в цифровых, считает основатель и председатель совета директоров "Тинькофф банка" Олег Тиньков.

"Бытует мнение, что мы отстали в технологиях. На самом деле Россия сейчас во многих технологиях мегапродвинутая и, что касается цифровых технологий, она одна из самых продвинутых", — сказал Тиньков, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

По его словам, в некотором смысле это произошло из-за того, что в определенный момент мы "настолько отстали, что перепрыгнули далеко вперед".

Парадоксально, отметил Тиньков, что технология Apple Pay используется больше всего банками в России, чем в США, где была изобретена. "И таких парадоксов, их очень много", — добавил он.

Тиньков выразил уверенность, что у России есть огромный задел, который был сформирован, в том числе, и советской фундаментальной наукой.