Депутаты готовы внести проекты о цифровых финактивах и краудфандинге

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Депутаты готовы внести в Госдуму законопроекты о цифровых финансовых активах и краудфандинге в целях ускорения их рассмотрения и принятия, заявил на парламентских слушаниях в Госдуме председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Комитет, работающий в направлении развития цифровой экономики, готов плотно взаимодействовать. Сейчас у нас наготове два законопроекта, касающиеся цифровых финансовых активов, о краудфандинге. Мы плотно работаем с Центральным банком, с правительством и, в принципе, депутаты, Игорь Иванович, готовы внести эти законопроекты, чтобы быстрее их рассмотреть в Госдуме и принять необходимые в этом направлении решения", — сказал Аксаков, обращаясь к первому вице-премьеру РФ Игорю Шувалову.

Он также отметил, что для депутатов Госдумы ключевым является направление, связанное с нормативным регулированием. "Предусматривается принятие более 50 законов по разным вопросам цифровой экономики. Естественно, мы понимаем, что это очень важно для бизнеса, важно для государства, для снижения издержек, улучшения производительности труда", — добавил глава комитета.

"Но в Госдуме мы представляем наших избирателей, поэтому, прежде всего, будем концентрировать внимание на человеке, на его правах. И, вот, защита прав, защита и юридическая и технологическая, естественно, будет сквозной темой, которую мы будем учитывать при принятии всех законодательных решений", — заверил Аксаков.

Поскольку граждане по-разному относятся к этой теме, очень важно реализовать принцип добровольности, считает он. "Те, кто хочет использовать новые технологии для того, чтобы обеспечить доступность, например, финансовых услуг, то они такое право должны использовать. Тот, кто не желает этим пользоваться, он тоже должен иметь соответствующее право", — пояснил парламентарий.

Доступность интернета

В то же время при реализации всех этих новаций необходимо иметь ввиду, что проникновение интернета в России еще остается относительно низким – 70%, в то время как в европейских странах оно составляет более 80%, и даже приближается к 90%, напомнил Аксаков. Поэтому сначала надо сконцентрироваться на том, чтобы проникновение интернета было более высоким, а потом уже реализовывать многие проекты, связанные с использованием интернета, уверен он.

Одно из ключевых направлений – это большие данные, продолжил глава комитета по финрынку. "Здесь, мы видим, уже есть проблемы. Уже есть судебные иски, когда некоторые компании, используя анализ больших данных, начали продавать так называемую пользовательскую информацию, которую, в том числе оценили как персональные данные, и суды разных инстанций по-разному трактуют эту ситуацию. Поэтому необходимо четко прописать, что относится к персональным данным, что относится к пользовательским данным, и права и обязанности соответствующих институтов, которые работают на этом рынке", — полагает депутат.