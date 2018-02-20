В России 46 банков будут выдавать ипотеку под 6% семьям с детьми

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Минфин России одобрил участие 46 банков в программе льготной ипотеки для семей с детьми под 6% годовых, распределив между ними лимит пропорционально заявкам, наибольшую долю кредитов выдадут Сбербанк, ВТБ и "Абсолют банк", сообщила пресс-служба министерства.

В рамках стимулирования социальной и демографической политики в стране правительством РФ принято постановление "Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу "АИЖК" на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) ипотечным кредитам, предоставленным гражданам РФ, имеющим детей".

"Заявки на участие в программе субсидирования ипотеки для семей с детьми подали акционерное общество "АИЖК" и 46 кредитных организаций, в том числе 21 региональный банк. Участие в программе субсидирования одобрено всем кредитным организациям, подавшим заявки", — сообщил Минфин.

В соответствии с постановлением правительства РФ, утвержденный лимит средств на выдачу кредитов составил 600 миллиардов рублей. Приказом Минфина России средства распределены между банками и АИЖК пропорционально поданным заявкам. Наибольшую долю получили Сбербанк — 320,8 миллиарда рублей, ВТБ — 200 миллиардов рублей и "Абсолют банк" — 46,6 миллиарда рублей.