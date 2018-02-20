Совхоз Лужкова в Калининграде собирается поставлять гречку в Москву

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков сообщил, что в Москву могут начать поставлять гречку, выращенную в принадлежащем ему калининградском совхозе.

По его словам, в 2017 году его предприятие собрало в общей сложности 10 тысяч тонн зерна (ячмень, пшеница, гречиха), а собранный урожай гречихи позволяет обеспечить две трети всей потребности Калининградской области.

"Хотим через оптовое звено попасть в розницу, в "Пятерочки", "Копейки". Без всякого протежирования", – сообщил Лужков в интервью РИА Новости, уточнив, что готов поставлять в Москву до 1,5 тысячи тонн в год.

При этом он посетовал, что в его хозяйстве столкнулись с проблемой: рядовые покупатели в последнее время стали предпочитать гречке овсянку. "Народ стал экономить на еде. Гречка дорогая, ее стоимость превышает примерно в два раза стоимость овсянки", – сказал Лужков.

Он признался, что на сегодняшний день его бизнес в сельском хозяйстве пока еще убыточен, так как "требуются инвестиции, прежде чем выйти на окупаемость".

"Если хочешь потратить деньги, займись сельским хозяйством, и потратишь больше, чем предполагаешь. Моя жена меня спрашивает: "Это у тебя хобби или бизнес?" А у меня работает 126 человек. Как я могу сказать, что это хобби? Она деловой человек, я ей отвечаю, что это хобби, переходящее в бизнес. Она говорит: "Ну ладно". И смеется", – рассказал он.

Лужков также добавил, что планирует расширить географию пчеловодства. "В Калужской области мы создавали пасеку с селекционными целями, когда-то я мечтал, чтобы сюда приезжали пчеловоды и ученые со всего мира, но не успел, поэтому пасека остается моим увлечением. Сейчас всерьез подумываю о том, чтобы создать вторую пасеку – уже в Калининградской области. Ведь пчелы и для природы полезны, и помогут увеличить урожайность гречихи", – пояснил он.