Центробанк отозвал лицензию у "Мастер-Капитала"

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

Здание Центрального банка России на Неглинной улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Банк России лишил лицензии московский "Мастер-Капитал". Об этом говорится в сообщении регулятора.

Причиной такого решения стало неисполнение законов о регулировании банковской деятельности. Кроме того, в ЦБ считают, что интересы кредиторов и вкладчиков находились под угрозой.

По данным регулятора, "Мастер-Капитал" был ориентирован на обслуживание интересов его собственника.

"Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов", — заявили в ЦБ.

В банк назначили временную администрацию до появления конкурсного управляющего или ликвидатора.

"Мастер-Капитал" — участник системы страхования вкладов. По данным РИА Рейтинг, он занимал 310-е место по объему активов в банковской системе страны.

В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты клиентам "Мастер-Капитала" начнутся не позднее 6 марта.