Центробанк отозвал лицензию у "Мастер-Капитала"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Банк России лишил лицензии московский "Мастер-Капитал". Об этом говорится в сообщении регулятора.
По данным регулятора, "Мастер-Капитал" был ориентирован на обслуживание интересов его собственника.
"Кредитование заемщиков, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных активов", — заявили в ЦБ.
В банк назначили временную администрацию до появления конкурсного управляющего или ликвидатора.
"Мастер-Капитал" — участник системы страхования вкладов. По данным РИА Рейтинг, он занимал 310-е место по объему активов в банковской системе страны.
В Агентстве по страхованию вкладов заявили, что выплаты клиентам "Мастер-Капитала" начнутся не позднее 6 марта.
Он напомнил, что ЦБ по-прежнему хочет перейти от "карательного" и "наказательного" банковского надзора к консультативному. Однако для этого потребуется очистить сектор от недобросовестных игроков и достичь нового уровня доверия населения.