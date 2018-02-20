Биткоин дорожает после преодоления отметки в 11,5 тысячи долларов

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Криптовалюта биткоин (bitcoin) продолжает дорожать после преодоления отметки в 11,5 тысячи долларов впервые с января, свидетельствуют данные торгов.
Ethereum дорожал на 2,1%, до 952,02 доллара, Ripple — на 1,35%, до 1,15 доллара, Bitcoin Cash — на 2,5%, до 1,545 тысячи долларов, согласно данным CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 512,21 миллиарда долларов. Доля биткоина — примерно 38% всего рынка криптовалют, Ethereum — 18%, Ripple — 9%.
Удорожание биткоина продолжается после сильного падения в начале февраля до 6 тысяч долларов. Такое резкое снижение произошло на фоне ряда ограничений по торговле криптовалютами со стороны банковских групп и властей ряда стран. "Опасения по поводу более жесткого регулирования (крипторынка — ред.), которые были одним из катализаторов недавнего падения, похоже, рассеиваются", — комментирует динамику телеканал CNBC.