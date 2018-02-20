Венесуэла выпустила свою криптовалюту "петро" в обращение

Скульптура нефтяных рабочих, установленная на одной из улиц Каракаса. Архивное фото

Скульптура нефтяных рабочих, установленная на одной из улиц Каракаса. Архивное фото

МЕХИКО, 20 фев – РИА Новости. Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты "петро".

Как сообщил президент Николас Мадуро в своем Twitter , обращение валюты запущено в полночь (7 утра по московскому времени).

Впервые глава государства объявил о намерении создать национальную криптовалюту в декабре прошлого года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.

Начальная стоимость криптовалюты составит 60 долларов за один "петро", всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона "петро", сообщили официальные лица.