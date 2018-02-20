МЕХИКО, 20 фев – РИА Новости. Венесуэла начала реализацию собственной криптовалюты "петро".
Впервые глава государства объявил о намерении создать национальную криптовалюту в декабре прошлого года. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.
Начальная стоимость криптовалюты составит 60 долларов за один "петро", всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона "петро", сообщили официальные лица.
¡Pendientes! En pocos minutos haremos el lanzamiento al mundo de nuestra criptomoneda Venezolana El Petro que viene a fortalecer nuestra economía pic.twitter.com/uWqZApJdyl— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 20 февраля 2018 г.