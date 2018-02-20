В Приморье согласовали реконструкцию набережных для судоверфи "Звезда"

Один из цехов судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье. Архивное фото

Один из цехов судостроительного комплекса Звезда в Большом Камне в Приморье. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ согласовала проекты реконструкции прибрежных сооружений в рамках строительства судоверфи "Звезда" в Приморье, сообщает ведомство.

"На территории суперверфи, возводимой на побережье Уссурийского залива в районе бухты Большой Камень, будут реконструированы глубоководный пирс, Мелководная и Южная набережные…. По итогам рассмотрения (представленных материалов) выданы положительные заключения", — говорится в сообщении.

После обновления Мелководную и Южную набережные, построенные в 1961-1964 годах, используют для строительства морских транспортных и специальных судов. Мелководную набережную — длиной 189,2 метра — для стоянки, достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду судов водоизмещением свыше 3,5 тысячи тонн, Южную — длиной 141,27 метра — для кратковременной швартовки судов обслуживающего флота суперверфи.

При реконструкции увеличат глубину у кордона набережных, обустроят каналы промэнергопроводок с пунктом подключения и установят портальный кран грузоподъемностью 32 тонны, построят распределительную трансформаторную подстанцию и прожекторные мачты.

Также на "Звезде" реконструируют глубоководный пирс, необходимый для стоянки, достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду грузовых судов. Пирс построен в 60-х годах прошлого века. После реконструкции его общая длина составит 350 метров, ширина — 24,5 метра. Реконструкция пирса предполагает также его переоборудование.

Проект создания судостроительного комплекса на базе Дальневосточного завода "Звезда" реализует консорциум "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Комплекс строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.