В Приморье согласовали реконструкцию набережных для судоверфи "Звезда"

ВЛАДИВОСТОК, 20 фев — РИА Новости. Главгосэкспертиза РФ согласовала проекты реконструкции прибрежных сооружений в рамках строительства судоверфи "Звезда" в Приморье, сообщает ведомство.
После обновления Мелководную и Южную набережные, построенные в 1961-1964 годах, используют для строительства морских транспортных и специальных судов. Мелководную набережную — длиной 189,2 метра — для стоянки, достроечных работ и швартовных испытаний спущенных на воду судов водоизмещением свыше 3,5 тысячи тонн, Южную — длиной 141,27 метра — для кратковременной швартовки судов обслуживающего флота суперверфи.
При реконструкции увеличат глубину у кордона набережных, обустроят каналы промэнергопроводок с пунктом подключения и установят портальный кран грузоподъемностью 32 тонны, построят распределительную трансформаторную подстанцию и прожекторные мачты.
Проект создания судостроительного комплекса на базе Дальневосточного завода "Звезда" реализует консорциум "Роснефтегаза", "Роснефти" и Газпромбанка. Комплекс строится на побережье бухты Большого Камня на южном побережье Приморского края. Он станет единственным в России производителем средне- и крупнотоннажной морской техники и оборудования для разведки, добычи и транспортировки углеводородов, в том числе судов ледового класса и элементов морских платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.