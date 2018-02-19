Нетаньяху назвал сделку по продаже израильского газа Египту исторической

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 фев — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "исторической" сделку по поставкам газа в Египет и пообещал, что вырученные от нее "миллиарды" пойдут на образование, здравоохранение и социальные нужды.

Ранее в понедельник местная компания Delek Drilling объявила о подписании двух контрактов на экспорт газа из месторождений "Левиафан" и "Тамар", крупнейших на средиземноморском шельфе Израиля, на сумму порядка 15 миллиардов долларов.

"Я приветствую объявленное сегодня историческое соглашение об экспорте израильского газа в Египет. Оно принесет миллиарды в государственную казну, от которых выиграют образование, здравоохранение и социальное обеспечение граждан Израиля", — сказал глава правительства.

Контракт с египетской энергетической компанией Dolphinus Holdings считается крупнейшим в истории газовой отрасли Израиля, который до открытия в середине 2000-х годов собственных шельфовых месторождений закупал газ в Египте и рассматривал варианты импорта из России.