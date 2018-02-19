Путин подписал пакет законов об амнистии капитала

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал пакет документов о проведении второго этапа амнистии капиталов, соответствующие законы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Второй этап амнистии начнется с 1 марта этого года и продлится до 28 февраля 2019-го. Для тех, кто подаст декларации, сохранятся те же гарантии, что и на первом этапе.
Граждане смогут указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках — как открытые на начало 2018 года, так и закрытые на дату представления декларации. Правда, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Лица, подававшие декларацию на первом этапе амнистии, смогут представить ее повторно, по выбору — в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС.
Как отмечали в Госдуме, пакет законов учитывает предложения бизнеса.