Путин подписал пакет законов об амнистии капитала

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Владимир Путин подписал пакет документов о проведении второго этапа амнистии капиталов, соответствующие законы опубликованы на официальном портале правовой информации.

О новой амнистии Путин объявил в конце прошлого года. Ее первый этап прошел в 2015-2016 годах. Тогда россияне могли задекларировать зарубежное имущество и компании, избежав налоговых претензий.

Второй этап амнистии начнется с 1 марта этого года и продлится до 28 февраля 2019-го. Для тех, кто подаст декларации, сохранятся те же гарантии, что и на первом этапе.

Граждане смогут указать в декларации счета (вклады) в зарубежных банках — как открытые на начало 2018 года, так и закрытые на дату представления декларации. Правда, при условии, что такие закрытые счета были открыты до 1 января 2018 года. Лица, подававшие декларацию на первом этапе амнистии, смогут представить ее повторно, по выбору — в любой налоговый орган или в центральный аппарат ФНС.

Срок ликвидации контролируемых иностранных компаний (КИК) продлевается до марта 2019 года. До этой даты КИК не признается российским налоговым резидентом, а в ее доходы и расходы не включаются средства от реализации активов контролирующему лицу такой компании. От НДФЛ освобождаются любые доходы, которые получает контролирующее КИК физлицо при ликвидации компании, если этот процесс завершится до марта 2019-го.

Как отмечали в Госдуме, пакет законов учитывает предложения бизнеса.