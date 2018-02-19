Путин заинтересовался не снижающимся уровнем госдолга Иркутской области

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заинтересовался причинами, по которым Иркутская область не снижает госдолг.

Как сообщает сайт Кремля, глава государства провел рабочую встрече с губернатором региона Сергеем Левченко в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево.

"Отчего госдолг не меняется?" — спросил Путин губернатора.

По словам руководителя региона, объем госдолга области "достаточно маленький". "При 160 с лишним миллиардах рублей порядка 11 процентов – очень маленький", — пояснил он.

Тем не менее, Путин подчеркнул, что госдолг Иркутской области не снизился. "Снизился немного за прошлый год, но тут мы его держим для того, чтобы можно было варьировать", — ответил Левченко на возражение президента.

Он также отметил, что область попала в программу поддержки регионального бюджета и за счет снижения долга получает порядка 700 миллионов рублей.

"Понятно. Деньги получите?" — поинтересовался Путин.

"Да, конечно, не столько, сколько мы платим, тем не менее", — сказал губернатор.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин объявил о запуске с 2018 года программы реструктуризации задолженности российских регионов. Минфин в рамках этой программы начал заключать соглашения с российскими регионами о рассрочке платежей по бюджетным кредитам до 2024 года.