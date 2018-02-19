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Экономика

Мосгордума поддержала проект о повышении ставок налога на игорный бизнес

13:5419.02.2018
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© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкКазино. архивное фотоКазино. архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы (МГД) поддержали законопроект о повышении ставок налога на игорный бизнес в два раза с 1 апреля 2018 года, соответствующее решение было принято на заседании комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам в понедельник.

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© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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Ранее соответствующий законопроект внес в МГД мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно проекту, налоги на игорный бизнес в столице будут увеличены в два раза с 1 апреля 2018 года, что позволит дополнительно привлечь в бюджет более 70 миллионов рублей. Ставки налога увеличатся до 250 тысяч рублей за один процессинговый центр букмекерской конторы, аналогично увеличится ставка за один процессинговый центр тотализатора. До 14 тысяч рублей увеличится налог за один пункт приема ставок тотализатора и букмекерской конторы. Также максимально возможную ставку в 3 миллиона рублей предлагалось установить за интерактивные ставки.

"Мы считаем, что данный закон будет справедлив по отношению к нашему бюджету, мы его пополним пусть и на те небольшие доли процента. Мы ценим каждый рубль, который попадает в бюджет и распределяется на социальные нужды нашего города… Есть предложение рекомендовать принять закон в первом чтении, при отсутствии поправок — в целом", — сказала председатель комиссии Людмила Гусева.

Депутат добавила, что увеличение налоговой части для игорного бизнеса будет справедливым решением, так как изменений в этой области не было в течение долгого времени. "Это будет нормальное решение, думаю, наши жители благоприятно его воспримут", — добавила она.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
oleg
Я так понял, политика государства, раз нефть дешевая, то хоть с какой-нибудь овцы шерсти клок ? Что за политика сбора налогов, точнее, дани ? Все жду, когда депутаты обложат налогом движимое имущество "мамочек". А чего, коляска ездит ? Место занимает в колясочной ? В автобусе как за багаж нет же оплаты? Техосмотр еще надо ввести. Почему нет? На переходе вдруг развалится, и ребенок пострадает, а платить за лечение кто будет, бюджет ? Страхование надо ввести.
Может просто не нужно заниматься бредом, а думать как развивать производство ? А только научились брать дань хоть с чего-нибудь, лишь бы не напрягаться.
14:07
19.02.2018
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