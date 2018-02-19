Мосгордума поддержала проект о повышении ставок налога на игорный бизнес

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы (МГД) поддержали законопроект о повышении ставок налога на игорный бизнес в два раза с 1 апреля 2018 года, соответствующее решение было принято на заседании комиссии Мосгордумы по экономической политике и финансам в понедельник.
"Мы считаем, что данный закон будет справедлив по отношению к нашему бюджету, мы его пополним пусть и на те небольшие доли процента. Мы ценим каждый рубль, который попадает в бюджет и распределяется на социальные нужды нашего города… Есть предложение рекомендовать принять закон в первом чтении, при отсутствии поправок — в целом", — сказала председатель комиссии Людмила Гусева.
Депутат добавила, что увеличение налоговой части для игорного бизнеса будет справедливым решением, так как изменений в этой области не было в течение долгого времени. "Это будет нормальное решение, думаю, наши жители благоприятно его воспримут", — добавила она.