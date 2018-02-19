Минпромторг изучает мнения участников рынка по продаже лекарств в магазинах

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Минпромторг России изучает разные позиции участников рынка по законопроекту о безрецептурной продаже лекарств в продовольственных магазинах, сообщили РИА Новости в министерстве.Коммерсант" написала, что российская аптечная сеть "Ригла" (входит в ГК "Протек") может закрыть почти половину своих аптек в случае принятия закона, который разрешит продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств. Более половины объектов "Неофарма" (462 аптеки "Неофарм" и "Столички") тоже могут закрыться, отмечало издание.
"Минпромторг России изучает разные позиции участников рынка по законопроекту", — сообщили в понедельник в министерстве.