Минпромторг изучает мнения участников рынка по продаже лекарств в магазинах

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Минпромторг России изучает разные позиции участников рынка по законопроекту о безрецептурной продаже лекарств в продовольственных магазинах, сообщили РИА Новости в министерстве.

В понедельник газета " Коммерсант " написала, что российская аптечная сеть "Ригла" (входит в ГК "Протек") может закрыть почти половину своих аптек в случае принятия закона, который разрешит продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств. Более половины объектов "Неофарма" (462 аптеки "Неофарм" и "Столички") тоже могут закрыться, отмечало издание.

"Минпромторг России изучает разные позиции участников рынка по законопроекту", — сообщили в понедельник в министерстве.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, комментируя РИА Новости разработанный министерством документ, отмечал, что продажа безрецептурных лекарств в магазинах позволит повысить доступность препаратов, прежде всего для работающего населения, и не стоит опасаться роста случаев самолечения. По его мнению, продажа лекарств в магазинах будет стимулировать развитие конкуренции в этой отрасли и может привести к снижению цен на отдельные препараты.