Эксперт рассказал, как продажа лекарств в магазинах отразится на их цене

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Цены на лекарства в России вырастут, если продовольственные магазины начнут их продавать, считает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.
"У законопроекта очень жесткое лоббирование, несмотря на отрицательные заключение. Если такой закон примут, то в России снизится конкуренция в аптечном сегменте, цены на лекарства повысятся, а затраты государства вырастут. К тому же такой закон обесценит все попытки отучить населения от самолечения", — сказал РИА Новости Шуляк.
По его словам, аптеки могут лишиться 30% прибыли из-за такого закона, а больше всего пострадают аптеки в регионах. Эксперт отметил, что в 3,5 тысячи населенных пунктов России находятся всего одна-две аптеки.
Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года: инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов. Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов, следует из протокола заседания в "Деловой России", пишет "Коммерсант".