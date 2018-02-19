Эксперт рассказал, как продажа лекарств в магазинах отразится на их цене

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Цены на лекарства в России вырастут, если продовольственные магазины начнут их продавать, считает гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

В понедельник газета " Коммерсант " написала, что российская аптечная сеть "Ригла" (входит в ГК "Протек") может закрыть почти половину своих аптек в случае принятия закона, который разрешает продовольственным магазинам продажу безрецептурных лекарств. Более половины объектов "Неофарма" (462 аптеки "Неофарм" и "Столички") тоже могут закрыться.

"У законопроекта очень жесткое лоббирование, несмотря на отрицательные заключение. Если такой закон примут, то в России снизится конкуренция в аптечном сегменте, цены на лекарства повысятся, а затраты государства вырастут. К тому же такой закон обесценит все попытки отучить населения от самолечения", — сказал РИА Новости Шуляк.

По его словам, аптеки могут лишиться 30% прибыли из-за такого закона, а больше всего пострадают аптеки в регионах. Эксперт отметил, что в 3,5 тысячи населенных пунктов России находятся всего одна-две аптеки.

"На Москве и Санкт-Петербурге это не так отразится, как на регионах. Государству просто придется вкладываться в открытие аптек в регионах, так как таким бизнесом невыгодно будет заниматься", — сказал Шуляк.

Идея продажи безрецептурных лекарств в магазинах обсуждается в правительстве с 2014 года: инициатором выступил вице-премьер Игорь Шувалов. Соответствующий законопроект в конце 2017 года разработал Минпромторг. В пояснительной записке к документу указано, что реализация в магазинах лекарств, отпускаемых без рецепта, простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств. Публичное обсуждение законопроекта завершилось 17 января, против него проголосовало 99,55% экспертов, следует из протокола заседания в "Деловой России", пишет "Коммерсант".