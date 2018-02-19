Около 16% международных заявок на патенты в 2016 г прошло через "Сколково"

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Центр интеллектуальной собственности "Сколково" по итогам 2016 года сопровождал порядка 16% от общего числа международных заявок на получение патентов, сообщил старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем.

В Фонде "Сколково" есть определенный объем сервисов по защите интеллектуальной собственности. Я говорю в первую очередь о Центре интеллектуальной собственности (ЦИС) "Сколково". Около 16% всех международных заявок по итогам 2016 года прошло через центр интеллектуальной собственности "Сколково". Данные за 2017 год станут известны позднее", — сказал Каем, выступая на открытии регионального этапа всероссийского проекта для стартапов Open Innovations Startup Tour. Его слова приводит пресс-служба "Сколково".

Open Innovations Startup Tour – совместный региональный тур институтов развития по регионам РФ, организованный при поддержке правительства РФ в целях развития инновационного предпринимательства в России. Тур, который проводится в разных городах России с 2011 года, включает конкурс технологических проектов, большую образовательную и конференционную части. В 2017 году в мероприятиях Open Innovations Startup Tour приняли участие свыше пяти тысяч молодых ученых и предпринимателей, 33 проекта стали победителями регионального конкурса. С 19 по 20 февраля тур проходит в Красноярске на площадке Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).