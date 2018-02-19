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Экономика

Помериться трубами. Почему польский конкурент "Северного потока" обречен

08:0019.02.2018
(обновлено: 08:02 19.02.2018)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкРабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток к погрузке на судно доставкиРабочие подготовливают трубы для строящегося газопровода Северный поток к погрузке на судно доставки
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости, Игорь Наумов. Польша надеется проложить собственный газопровод Baltic Pipe по дну Балтийского моря. В Варшаве уверяют, что их труба станет альтернативой российскому "Северному потоку — 2". Впрочем, пока партнеры не спешат резервировать мощности Baltic Pipe, а эксперты сомневаются в экономической целесообразности проекта.

Из варяг в поляки

Польская партия "Право и справедливость" объявила о необходимости строительства газопровода Baltic Pipe ("Балтийский трубопровод") из Дании. Очевидно, что это скорее политическое заявление, а судьбу проекта будет решать правительство.

Планы обзавестись собственным газопроводом Польша вынашивает уже несколько лет. В июне 2017 года Варшава и Копенгаген подписали меморандум о совместной реализации проекта Baltic Pipe, чтобы поставлять европейским потребителям топливо по доступной цене и создать в районе Балтики и Восточной Европы "устойчивые, диверсифицированные, безопасные и надежные рынки газа". Подрядчиками выступают польская компания GAZ-System и датская Energinet.dk.

Расчетный срок ввода в эксплуатацию польской трубы — 2022 год — выбран неслучайно. К этому времени закончится контракт с "Газпромом", и Польша намерена заместить российский трубопроводный газ норвежским, а также американским СПГ.

Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 на заводе в Котке
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Пан — пропал. "Северный поток — 2" выкинет Польшу с газового рынка

Цена вопроса — примерно 1,7 миллиарда евро. Больше половины затрат готова взять на себя польская компания Gaz-System, еще 400 миллионов евро обещала выделить Еврокомиссия. Но Брюссель неожиданно охладел к проекту.

"По последним данным, сумма, которую готова выделить ЕК, сократилась более чем в десять раз — до 33 миллионов евро", — сообщила РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Эксперт: для Германии "Северный поток — 2" — важнейший инструмент развития

Эксперты объясняют решение еврочиновников тем, что технический проект пока не подготовлен. Поэтому оценки инвестиций абстрактны. Если дело все-таки дойдет до строительства, то расходы почти наверняка намного превысят предварительные расчеты.

"Начальная смета подводного трубопровода почти всегда увеличивается в 1,5-2 раза в силу целого ряда обстоятельств: условий прокладки, затрат на дополнительное оборудование и так далее", — пояснил профессор РГУ нефти и газа имени Губкина Юрий Щербанин.

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2" в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия

Нулевой интерес

Логика Еврокомиссии, урезавшей обещанные инвестиции в польский газопровод до символической величины, объясняется невостребованностью проекта. Кроме Польши и Норвегии, которая не прочь потеснить Россию на газовом рынке Восточной и Центральной Европы, Baltic Pipe мало кому интересен. Его расчетная мощность — 10 миллиардов кубометров в год. Но пока труба гарантированно заполнена лишь на пятую часть: польская госкомпания PGNiG, выполняя предписание правительства, зарезервировала ежегодную прокачку газа в объеме чуть более двух миллиардов кубометров. Клиентов среди иностранных компаний найти не удается.

Газовое оборудование. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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За гранью логики: зачем Польша хочет покупать газ за океаном

Даже министр по вопросам развития стратегической энергетической инфраструктуры Польши Петр Наимский в конце 2017 года констатировал, что на второй этап процедуры резервирования пропускных возможностей Baltic Pipe не зарегистрировался никто, кроме PGNiG. Однако нулевой интерес зарубежных энергокомпаний к проекту не помешал представителям Gaz-System заявить, что у инвестициий в Baltic Pipe большие перспективы и это якобы доказывают результаты экономических тестов.

Прохладное отношение ЕС к амбициозному польскому проекту понятно. Варшава и Копенгаген несколько лет обсуждали, зачем вообще нужна эта труба. Когда-то ее надеялись подключить к газопроводу Skanled, который должен был поставлять норвежский газ с шельфовых месторождений в Данию, Швецию и далее в Польшу. Но в 2009-м Skanled приказал долго жить.

Тогда возникла идея развернуть транзит газа по Baltic Pipe с востока на запад. Польша рассчитывала заполнить трубу топливом из регазификационного СПГ-терминала в Свиноуйсьце. Дания была не прочь получать по этому газопроводу российский газ.

Однако газопровод "Северный поток — 2", строительство которого запланировано на лето текущего года, ставит крест на планах Польши зарабатывать на спекуляции чужим газом. Дания же сможет получать российское голубое топливо из Германии, что снизит ее интерес к Baltic Pipe.

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтОбследование дна Балтийского моря в рамках проекта "Северный поток &mdash; 2"
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Обследование дна Балтийского моря в рамках проекта "Северный поток — 2"

Панская доля

Варшава позиционирует свой проект как альтернативу "Северному потоку — 2", призывая запретить его строительство. В интервью немецкому изданию Die Welt премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил: "В Европе есть достаточно возможностей для покрытия спроса на импортируемый газ в объемах 180 миллиардов кубометров в год. "Северный поток — 2" не нужен, вреден и разделяет западное сообщество".

Но далеко не все с ним согласны. Канцлер ФРГ Ангела Меркель 16 февраля признала, что "Северный поток — 2" не угрожает диверсификации поставок.

Негативное отношение Моравецкого к российскому газу, еще большие объемы которого скоро пойдут в Германию мимо Польши, вызвано не столько заботой о сохранении единства западного общества, сколько меркантильными интересами, нежеланием лишиться доходов от транзита российского топлива.

Что же касается Baltic Pipe, то этот проект рискует остаться на бумаге, поскольку энергокомпании ЕС окончательно утратят к нему интерес. Без долгосрочных контрактов на прокачку газа банки не дадут кредиты на строительство польского газопровода, отметила Белова.

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Экономика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Мария Шаповалова
""Северный поток — 2" не нужен, вреден и разделяет западное сообщество".... на польшу и всех остальных, которые таки умеют считать.
08:16
19.02.2018
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Любовь Темина
Один с сошкой(газам)-дюжина с ложкой (денех хочут за то, что мимо них протечет). Да-а-а, ах деньги,деньги,денежки! Слаще водки и милее девушки)))
09:08
19.02.2018
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