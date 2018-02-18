Суд отказался приостановить решения ЦБ в рамках санации Промсвязьбанка

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление бывшего председателя правления Промсвязьбанка и одного из его бенефициаров Дмитрия Ананьева, который просил в качестве обеспечительных мер приостановить действие ряда актов ЦБ РФ в рамках мероприятий по санации банка, следует из определения суда.

Ананьев просил приостановить действие предписания от 11 декабря 2017 года о доформировании резервов, приказа от 15 декабря 2017 года о возложении на управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора функций временной администрации и приказа от 12 января 2018 года об уменьшении размера уставного капитала Промсвязьбанка.

Экс-глава кредитной организации запрашивал обеспечительные меры в рамках рассмотрения поданного им от лица Промсвязьбанка заявления, в котором он просит признать три названных акта ЦБ недействительными.

"Суд пришел к выводу о том, что, заявив о применении обеспечительных мер, заявитель не обосновал причину обращения с настоящим заявлением о принятии обеспечительных мер конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость их принятия", — говорится в определении суда.

Ранее сообщалось, что арбитраж Москвы 14 февраля зарегистрировал заявление Промсвязьбанка к ЦБ РФ, но предмет и основания требований не были известны. В тот же день аналогичное заявление к ЦБ подал основной акционер Промсвязьбанка, нидерландская компания Promsvyaz Capital B.V., принадлежащая бывшим бенефициарам Промсвязьбанка братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым. В настоящее время оба заявления приняты к производству, предварительные слушания по ним у двух разных судей назначены на один день — 14 марта. На предварительном заседании по заявлению Ананьева суд рассмотрит его ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме.

По состоянию на 29 ноября 2017 года братья Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка. С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей. В январе ЦБ уменьшил уставный капитал Промсвязьбанка до одного рубля.

В январе же стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.

По данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 декабря 2017 года занимал 10-е место среди банков РФ с активами в 1,378 триллиона рублей.