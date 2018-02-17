Миллер назвал "Северный поток-2" основным путем для поставок газа в Европу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 фев — РИА Новости. Основным коридором поставок газа из России в Европу станет "Северный поток-2", как наиболее быстрый и дешевый, сказал глава компании "Газпром" Алексей Миллер в интервью программе "Вести в субботу" на канале Россия 1.

Он отметил, что центральный транспортный коридор, по которому до последнего время осуществляются поставки газа в Европу, через Украину, утрачивает свою значимую роль, которую он имел 10-20 лет тому назад.

"Поставки газа в Европу через северный коридор, через газопровод "Северный поток-2" — это самый короткий маршрут поставок российского газа, самый эффективный и самый дешевый", — сказал Миллер.

Он назвал ключевым решение Германии о выдаче разрешения на строительство в своих территориальных водах морского газопровода "Северный поток-2", а также приемочного терминала. "Это решение является определяющим для дальнейшей судьбы проекта. И в самое ближайшее время, я думаю, мы уже перейдем к завершающей стадии", — добавил Миллер.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком".