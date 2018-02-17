Строительство льнокомбината на Смоленщине планируют начать уже в этом году

СМОЛЕНСК, 17 фев — РИА Новости. В Смоленской области, одной из стратегических задач развития которой является возрождение отрасли льноводства, уже в этом году планируется приступить к строительству современного льнокомбината, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.

По его словам, вопросы строительства комплекса, включающего в себя льнозавод, который будет перерабатывать 10 тысяч тонн льнотресты, и прядильную фабрику с планируемым выпуском 3,5 тысяч тонн льносмесовой пряжи, обсудили в рамках прошедшего в Сочи Российского инвестиционного форума губернатор области Алексей Островский и генеральный директор ООО "Промагро-Менеджмент" Константин Клюка.

Первым этапом реализации инвестиционного проекта стоимостью порядка 1,7 миллиарда рублей и рассчитанного на 2018-2020 годы станет строительство льнозавода и прядильной фабрики. В качестве сырья производство будет использовать высокономерное длинное волокно, наиболее востребованное на рынке. На предприятии, которое будет построено на площадках индустриального парка "Сафоново", планируется создать более 240 новых рабочих мест.

"Мы стремимся вернуть региону лидирующие позиции в льноводстве, которые Смоленщина занимала в советский период. За прошедшие пять лет мы значительно приблизились к этой цели, занимая по итогам прошлого года первое место в Центральном федеральном округе и второе место в России по производству льноволокна", — сказал губернатор Алексей Островский.

При этом он отметил, что власти региона готовы оказать максимальное содействие в реализации инвестиционного проекта.

"Строительство современного льнокомбината — первого в Смоленской области за последние 30 лет — станет первым шагом в создании производства полного цикла, поскольку в перспективе мы также рассматриваем возможность заняться выращиванием льна", — сказал в свою очередь Константин Клюка, слова которого цитирует пресс-служба губернатора.

В пресс-службе уточнили, что соглашение о реализации инвестпроекта планируется подписать в рамках Петербургского международного экономического форума в мае этого года.

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