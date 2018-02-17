В Германии оценили действия России при строительстве "Северного потока-2"

МЮНХЕН, 17 фев — РИА Новости. Россия придерживается правил игры по проекту газопровода "Северный поток-2" и в офшорной зоне, и с точки зрения немецкого регулятора, заявил действующий глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль на организованном немецким бизнесом завтраке с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Россия придерживается правил игры при строительстве "Северного потока-2"… как в офшоре, так и с точки зрения немецкого регулятора", — сказал Габриэль, добавив, что распространение правил третьего энергопакета на данный проект в ходе работы над ним "подрывает доверие к Европе".

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год из России в Германию через Балтийское море. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Для реализации проекта нужны также разрешения России, Финляндии, Швеции и Дании. Ранее финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран сообщил, что компания планирует получить разрешения в феврале и начать строительство летом 2018 года.

ЕК в начале ноября минувшего года предложила внести поправки к газовой директиве ЕС. Их цель — сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства ЕС применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. К таким нормам относятся, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать "голубое топливо", разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов, а следовательно, и на проект "Северный поток-2".

При этом в РФ не раз заявляли, что политизировать ситуацию вокруг реализации проекта "Северный поток-2" нелепо, Россия всегда была надежным поставщиком нефти и газа в ЕС.